Кричал "россия победила, слава Люциферу", а потом выпрыгнул: на Киевщине произошло странное самоубийство (фото)

Полиция расследует подробности трагического случая

В Обухове, что в Киевской области произошло странное самоубийство. Мужчина с криками "россия победила" выпрыгнул из многоэтажки.

Как сообщают местные Telegram-каналы, событие произошло утром. Какой-то мужчина кричал "россия победила, слава люциферу", а затем выпрыгнул с 9 этажа, говорится в сообщении.

В сети либо шутят над случаем, либо пытаются понять причину поступка. К примеру, один из комментаторов считает, что причиной самоубийства может быть психологическое расстройство. В полиции расследуют обстоятельства трагедии.

"В Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение от очевидцев — мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа. От полученных травм 40-летний житель города Обухов умер до приезда медиков", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что в прошлом месяце во Львове из автомата застрелился 18-летний курсант. По словам сокурсников, парень оставил предсмертную записку о ситуации на факультете, однако потом она исчезла. Также напомним, что два месяца назад в Броварах на Киевщине с 14-го этажа выпрыгнул 11-летний ребенок.