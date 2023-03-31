Клирик УПЦ МП помогал уклоняющимся бежать за границу: инструктаж проходили в монастыре

Однако организатор схемы не выполнил всего обещанного

Пока духовенство УПЦ МП не хочет покидать Киево-Печерскую Лавру в Киеве, священнослужитель этой церкви помогал уклоняющимся покинуть Украину. События разворачивались на Буковине, где разоблачили клирика мужского монастыря на организации канала побега.

По материалам СБУ подозрение получил помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). Он предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

Как удалось выяснить, в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию. При этом сообщники фигуранта якобы должны обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС.

"Пунктом сбора" ухилянтов была определена территория монастыря. Там священнослужитель проводил инструктаж, а затем их должны были вывезти за границу. Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в приграничный район и показали тропу, по которой они вроде бы могут перейти в соседнюю страну.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции. Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Относительно его сообщника – дело уже рассматривается в суде. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в Украине планируют создать реестр уклоняющих людей, который должен повысить эффективность мобилизации в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что грозит уклоняющимся в случае побега за границу.