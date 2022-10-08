Поджег дом и угрожал гранатой: в Днепре произошел ужасный пожар

Мужчину уже задержали правоохранители

Хотя в городе Днепр из-за военных действий российских захватчиков сильно страдает инфраструктура и жилые массивы, это не исключает случаев неадекватного поведения жителей, разрушающих собственные дома. Так, в городе мужчина в психически нестабильном состоянии поджег собственную квартиру и угрожал гранатой взорвать весь дом.

Об этом сообщило украинское издание "Днепр Оперативный" утром, 8 октября. Как отмечается, ночью на улице Кожемяки днепрянин закрылся в своей квартире, которая горела, поэтому оперативно прибывшие к дому полицейские не могли зайти внутрь.

"Правоохранители вызвали пожарных, которые открыли дверь в квартиру. Внутри стоял мужчина в дыму и кричал, что бросит гранату. Полицейские задержали неадеквата и надели на него наручники", — говорится в сообщении издания.

По последней информации, сотрудники полиции вызвали скорую. После этого 54-летнего мужчину доставили в 4 больницу города.

Очевидцы происшествия выложили в сеть множество видео с места. Можно увидеть, что туда прибыло несколько машин спасателей, полиции и скорой помощи.

Сообщение издания

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Днепре муж убил жену куском арматуры. Он самостоятельно позвонил по телефону в полицию и признался.