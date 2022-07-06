Убийство собаки в Днепре: неадекватным стрелком оказался военнослужащий

Убийца беззащитного животного оказался не местным жителем

Полицейским Днепра удалось навести справки о виновнике жестокого убийства бездомной собаки на одной из автозаправок города. Как известно, 5 июля посреди дня незнакомый мужчина, остановившись на АЗС, вышел из автомобиля с оружием и застрелил животное, мирно кормившее своих щенят у дороги.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, мужчина в камуфляже действительно оказался военнослужащим ВСУ. Работники Нацполиции оперативно выяснили его личные данные, известно, что сейчас преступник находится на полпути в Бахмут.

Военное руководство согласилось с тем, что мужчина должен быть задержан. Дальнейшее разбирательство с ним будут проводить представители военной службы правопорядка.

"Как по мне, этот поступок не достоин звания военного, — отметил Резниченко в своем Telegram-канале. — У нас война. Мы воюем за человеческие ценности. […] Уничтожать нужно врага, а не беззащитных перед оружием животных".

Чиновник высказал надежду на то, что виновник обязательно будет наказан согласно закону за свой абсолютно "невоенный" поступок.

Напомним, что у погибшей собаки умерло несколько щенков, которых она выкармливала в момент стрельбы. Однако трем маленьким песикам удалось уцелеть, сейчас они находятся на попечении зоозащитников. Все, кто хочет помочь хвостатым сироткам, могут воспользоваться вариантом с переводом денег на карту: 5168 7451 1010 6504 (ПриватБанк, Анна Дмитриева) или 5375 4141 2873 5437 (Монобанк).

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о зверстве, совершенном жителем Одесчины. За отказ дать денег в долг он зарубил собаку знакомой топором, не пожалев при этом даже маленьких щеночков.