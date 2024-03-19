В Украине вспыхнул расистский скандал: инцидент попал в прямой эфир (видео)

В Федерации обещают разобраться

На днях в Украине прошел финал Кубка Украины по волейболу среди мужчин. К слову, в национальной команде прогремел скандал из-за игрока, выступавшего в России во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В битве за трофей сошлись "Эпицентр-Подоляны" и "Прометей". Поединок омрачил расистский выкрик, предположительно, одного из представителей "Прометея", передает "Телеграф".

В первом сете во время одного из тайм-аутов в трансляцию попала неоднозначная фраза. Когда камера снимала беседу тренера "Прометея" со своими подопечными, прозвучало: "Черного н***й… На приеме черного убить н****й".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика (18+):

Полное видео финальной игры

Добавим, что фраза наверняка адресовалась камерунскому легионеру "Эпицентра-Подоляны" Кавого Яоуссиа Лэндри – единственному темнокожему игроку в составе обеих команд. Тайм-аут был объявлен сразу после того, как камерунец заработал очко.

Отметим, игра завершилась со счетом 3:2 (25:22, 24:26, 25:23, 17:25, 15:13) в пользу "Эпицентр-Подоляны". Кавого стал лучшим игроком финала.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в комментарии Tribuna.com заверил, что разберется с ситуацией.

"Федерация волейбола, профессиональная лига, занимавшаяся организацией финала и оба заинтересованных клуба, "Прометей" и "Эпицентр-Подоляны", проведут внутреннее рассмотрение ситуации. И тогда примем решение.

Игрок, который это сказал, считаю, должен объяснить, что это было. И также камерунский легионер Кавого [должен] рассказать, как он к этому отнесся и уладили ли они ситуацию", – сказал Мельник.

Напомним, в прошлом году волейболисты сборной Украины устроили бунт из-за зарплат. В сети пристыдили спортсменов, отметив, что хорошие деньги платят сейчас на передовой.