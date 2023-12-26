Деньги потекут рекой: обряд на новогоднюю ночь для привлечения богатства

Многие утверждают, что после выполнения этого обряда у них начиналось везение по денежным делам

Новый год — это не только праздник, но и отличный повод изменить свою жизнь к лучшему. Многие верят, что в эту ночь можно осуществить свои самые заветные желания и мечты, если придерживаться определенных правил и обычаев. Существует множество новогодних обрядов и ритуалов, которые должны принести удачу, счастье и изобилие в следующем году. Один из самых популярных – это класть деньги под подушку в канун Нового года. Но знаете ли вы, как правильно совершить этот обряд?

Чтобы обряд произвел действие, нужно выполнить его правильно. Итак, что нужно сделать:

Вечером 31 декабря уложите под подушку купюру или монеты.

Не забудьте загадать желание, связанное с деньгами.

Перед сном подумайте, как вы хотите, чтобы в новом году у вас было больше денег.

Утром, очнувшись, не доставайте деньги из-под подушки. Оставьте их там до обеда.

После обеда возьмите деньги из под подушки и положите их в кошелек.

Что можно положить под подушку

Можно положить любую купюру или монету, но лучше если это будет новая купюра или монета, которая не была в обращении.

Что загадать

Желательно загадать конкретное желание, связанное с деньгами. К примеру, вы можете загадать, чтобы в новом году у вас появилась новая работа с высокой зарплатой, чтобы вы купили новую машину или квартиру, или чтобы вы путешествовали по миру.

Совет

Чтобы обряд совершил действие, нужно верить в него. Если вы сомневаетесь, то обряд не сработает. Поэтому перед тем как совершать обряд, постарайтесь настроиться на положительный лад и поверить в то, что у вас все получится.

Дополнительные советы

Если вы хотите, чтобы обряд подействовал еще лучше, то можно положить под подушку не только деньги, но и другие символы изобилия, такие как зерно, пшеница или орехи.

Также можно произнести специальное заклинание, когда будете класть деньги под подушку. К примеру, можно сказать такой:

"Деньги, деньги, идите ко мне,

Оставайтесь у меня.

Много, много, много,

Чтобы мне было достаточно.

Надеемся, что эти советы помогут вам привлечь в свою жизнь обилие и удачу в денежных делах.

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