Удача в Новом 2024 году: 3 обряда, которые непременно помогут

По народным поверьям, Новый год наполнен магической энергией

Новый год – это время новых начинаний и надежд. Это время, когда мы загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся. Чтобы удача точно сопровождала нас весь следующий год, можно провести несколько простых обрядов.

Обряд с монетами

Этот обряд очень прост, но эффективен. Перед Новым годом нужно положить под подушку 12 монет. Считается, что чем больше монет, тем больше денег будет в новом году. Утром, после того как вы проснетесь, монеты нужно положить в кошелек и не тратить их в течение года.

Обряд с елкой

Чтобы привлечь удачу в новом году, нужно украсить елку с особым настроением. На верхушку ёлки нужно поставить звезду, а на ветки – игрушки и украшения зеленого цвета. Зеленый – это цвет изобилия и везения. Также на ёлку можно повесить открытки с пожеланиями счастья и успеха.

Обряд с водой

Утром в Новый год нужно встать рано и набрать в стакан воды. Затем нужно вымыть лицо этой водой и сказать: "Я просыпаюсь в новом году с чистым лицом и новыми возможностями. Пусть у меня будет удача во всем!" Считается, что эта вода поможет вам избавиться от негатива в прошлом году и начать новый с чистого листа.

Вот еще несколько советов, которые помогут вам привлечь счастье в новом году:

Начните год с чистого листа. Очистите жилье от старого и ненужного. Это будет символизировать начало нового этапа в вашей жизни.

Отпустите старые образы и убеждения. Если вы хотите вовлечь удачу в свою жизнь, необходимо отпустить все, что мешает вам двигаться вперед.

Будьте открыты для новых возможностей. Не бойтесь пробовать что-нибудь новое и экспериментировать. В новом году у вас будет много возможностей для роста и развития.

Раньше мы рассказывали о четырех способах, которые могут помочь вам привлечь деньги в свой кошелек. Ведь завершение года – это время, когда финансовая энергетика особенно сильна. Так что не упустите возможность улучшить свое финансовое положение!