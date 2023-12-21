Притянете невзгоды: почему нельзя мыть пол сразу после того, как гости ушли

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Автор
Мыть пол сразу после того, как гости ушли, не стоит (изображение создано с помощью ИИ)
Мыть пол сразу после того, как гости ушли, не стоит (изображение создано с помощью ИИ)

Если вымыть пол сразу после гостей, можно навлечь проблемы.

Мыть пол – это обязательная часть уборки в любом доме. Однако существует народная примета, которая запрещает мыть пол сразу после ухода гостей. Что за ней стоит?

Существует несколько объяснений этой приметы.

  • Согласно одному объяснению, мытье полов после гостей означает, что вы спешите избавиться от них. Это может привести к тому, что гости больше не захотят приходить к вам в гости.
  • Другое объяснение связано с народными поверьями. Считается, что в доме, где недавно находились гости, остается их энергия. Если вы быстро помоете пол, то можете смыть эту энергию, а вместе с ней и удачу, счастье и изобилие.
  • Третье объяснение связано с практическими аспектами. Считается, что если вы моете полы сразу после гостей, то можете намочить их одежду или обувь. Это может привести к конфликту.

Если вы хотите придерживаться этой приметы, то лучше подождать с мытьем полов несколько часов или даже дней после того, как ушли гости. Это даст вам время пообщаться с ними, попрощаться и не задеть их вещи.

Мыть пол сразу после гостей или нет – это личное дело каждого. Если вы верите в приметы, то лучше подождать с мытьем полов несколько часов или даже дней. Однако если вы не верите в приметы, то можете мыть пол сразу после гостей.

Раньше "Телеграф", почему нельзя рассказывать посторонним о личной жизни.

Теги:
#Прикмети