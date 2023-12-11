"Почувствуют все": мольфар раскрыл, что не так со смертью путина

По словам Гордеева, диктатор находится между жизнью и смертью

Существуют различные слухи относительно кровавого президента россии Владимира Путина, включая слухи о его возможной смерти и наличии у него двойников.

О том, мертв ли российский диктатор, рассказал украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев. В эфире программы "Ранок у великому місті" ясновидящий сказал, что путин сейчас находится между жизнью и смертью.

"Когда умрет, вы почувствуете это все, вы будете четко знать, что путин умер. На данный момент, это более похоже на историю, которая была с пригожиным, кадыровым или другими политиками, за которых говорили, что они умерли, но на самом деле нет", — отметил Гордеев в своем прогнозе.

Мольфар добавил, что причиной появления слухов и обсуждений о смерти президента рф — это привычная тактика, используемая на российских телеканалах.

Ранее мольфар высказал мнение о состоянии кожи на лице путина. Недавно в интернете появились видео, на которых заметны изменения на коже щек президента российской федерации. Согласно Гордееву, это не результат пластической хирургии, а следствие какого-то заболевания.