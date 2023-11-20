Казнь приведут в исполнение: экстрасенс раскрыл последние минуты жизни путина

По прогнозу Литовского, президент россии почувствует "горький металлический привкус"

Хоть российский диктатор владимир путин и доживает свои последние дни, сама смерть президента россии будет совсем не спокойной.

По словам украинского экстрасенса и таролога Виктора Литовского, передают "Факты", путин сейчас физически слаб. В раскладе на главу кремля выпадают карты Смерть, Страшный суд, Покой и карта Повешенного.

"Есть большая вероятность казни. Казнь, которую приведут в исполнение и будут пытаться оттянуть во времени, ссылаясь на плохое самочувствие, смерть или несчастный случай", — рассказал таролог.

Также экстрасенс увидел, что перед смертью путин останется один, без друзей и близких. Это будет последний ужин российского диктатора.

"В горле чувствуется горький металлический привкус… Он будет пытаться жадно хватать последние вдохи воздуха и при этом будет чувствовать во рту привкус крови, не только своей, но и крови тех людей, которых он вел за собой. Вкус металла, возможно, это яд", — сказал Литовский.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что после смерти владимира путина не будет известным даже местонахождение его могилы. Этот диктатор попросту "испариться".