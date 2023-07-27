Пройдите простой тест и узнайте что прячется в вашем подсознании

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Впервые о подсознательном мире поведал известный психолог Зигмунд Фрейд. В его работах описано и "закулисье" нашей личности, о которой мы порой и не подозреваем. Однако эта часть нас может незаметно управлять нашей жизнью.

Сегодня предлагаем вам посмотреть вглубь себя и узнать, что же скрывается в вашем подсознании. Посмотрите внимательно на картинки, представленные ниже, и выберите ту, которая больше всего притягивает.

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:

Результаты теста:

МАСКА 1

Вы предстаете перед всеми порядочным и сдержанным человеком. Вы привыкли быть четным и не жаловаться окружающим на мелочные несчастья. Окружающие удивляются тому, как вам удается держать такую высокую планку столь долгое время!

Однако в глубине душе вы частенько задумываетесь о том, чтобы все бросить… Может вы и не рассматриваете такой вариант в серьез, однако порой на вас накатывают мысли оставить все начатое. Вы ответственный человек и иногда груз на ваших плечах становится слишком тяжелым, но вы продолжаете его тянуть в одиночку… Стоит вам немного отдохнуть, как эти мысли проходят и вы вновь беретесь на непосильный для себя труд. Чтобы ваш настрой не менялся так резко, советуем вам подумать об улучшении своих условий труда. Поразмышляйте над тем, кому можно делегировать часть обязанностей или о том, какую работу можно вовсе не выполнять!

МАСКА 2

Окружающие привыкли в вас видеть молчаливого задумчивого человека, который обычно никак не проявляет себя в компании. Порой вам самому кажется, что вы невидимый и можете наблюдать за людьми, которые и не подозревают, что вы рядом!

Однако в глубине душе вам иногда бывает одиноко… Не от желания отгородиться вы держитесь в стороне, а от невозможности найти равного себе собеседника, который бы мог поддержать с вами интересный разговор! Вам не всегда приятно находиться на обочине компании, но и быть в центре нее тоже не вариант. Рекомендуем вам тщательно пересмотреть свое окружение и задуматься над тем, устраивает ли оно вас в действительности? Хорошо бы найти тех друзей, с которыми бы вы могли полностью раскрыться и чувствовать себя расслаблено, а также находиться всегда в "движухе".

МАСКА 3

Вы скромный и добрый человек, который никогда не откажет в помощи нуждающимся. Окружающие привыкли, что к вам можно всегда обратиться за советом и очень ценят вас за это, но кто-то, конечно, пользуется этим… Вы привыкли безвозмездно помогать людям, ведь что-то что у них не выходит, как вам кажется, дается вам легко. Вы не привыкли брать плату за что-то само собой разумеющееся. Однако в глубине души вы чувствуете, что растрачиваете свои силы попусту…

Многие просто подсели на вас и перестали прикладывать хоть какие-то усилия, зная, что вы всегда им доступны. Вы ощущаете потребность либо отказать в помощи, либо взять оплату за нее, чтобы общение было более-менее равноценным. Рекомендуем вам не отгонять от себя такие мысли. Помните, что любой ваш труд должен быть вознагражден и приносить вам удовольствие. Если считаете нужным отказать или взять плату, то не стесняйтесь поступить именно так!.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.