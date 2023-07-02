Эти женщины первый шаг никогда не сделают: обладательницы этих имен самые гордые

Для этих дам несвойственно идти на компромиссы и проявлять инициативу

Бывает так, что мужчина или женщина не делают первый шаг и не проявляют инициативу из-за своей робости, а бывает из-за гордости и самолюбия. Именно о таких гордых женщинах мы и хотим сегодня поговорить.

Именологи отмечают три женских имени, обладательницы которых слишком гордые для того, чтобы сделать первый шаг. Они считают, что завоевать их расположение должны окружающие.

Виктория

Виктории — стойкие и независимые девушки, которые никогда не будут делать первый шаг, особенно в отношениях. Также не ждите от них уступок. Виктории всегда стремятся к тому, чтобы именно их партнеры проявляли настойчивость и заинтересованность, чтобы добиться их внимания.

Ксения

Обладательницы этого имени отличаются независимостью, самостоятельностью и гордостью, которая никогда не позволит Ксениям первыми признаться в своих чувствах или проявить инициативу. То же самое касается и о прошении о помощи. Ксюши знают себе цену и хотят, чтобы их завоевывали.

Яна

Женщины по имени Яна отличаются особой силой характера. От них никогда не дождешься уступок и тем более инициативы в отношениях. Более того, Яны всегда непреклонными в своих принципах, и их сложно в чем то переубедить. Также ждать от них инициативы и в общении не стоит.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!