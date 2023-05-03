Горячий месяц, но есть шанс вернуть захваченные россией территории: астрологи назвали поворотные для Украины даты в мае

По словам астрологов, планеты более благосклонны к Украине, а у противника начнется сложный период

Вопрос о том, когда возможно завершение российско-украинской войны, волнует всех, в том числе экстрасенсов, тарологов и астрологов. Точную дату не берется озвучивать никто, но определенные тенденции в мае 2023 года прогнозируют ведические астрологи Алексей и Анна Сухановы.

На своей странице в Instagram они сообщают, что май будет горячим месяцем. Однако есть шанс, согласно из прогнозу для Украины, вернуть захваченные российскими оккупантами территории.

На протяжении всего мая Украина, по данным Сухановых, будет проживать положительный астрологический период по годовой карте, который длится с 19 апреля по 7 июня 2023 года.

"Данный период связан с территориями, поэтому в рамках этого месяца можно ожидать хороших новостей в вопросах временно оккупированных украинских территорий", — говорится в прогнозе.

Тогда как для россии, добавляют астрологи, с 6 по 28 мая ожидается неблагоприятный астрологический период. Более того, следующая годовая карта, по словам Сухановых, несет рф заблокированность, нулевой военный потенциал, внутренние конфликты и изменение власти.

Также Сухановы предупреждают о вероятности водных катастроф: "С 10 мая Марс переходит в знак Зодиака Рак, что показывает на проблемы, связанные с водной стихией и всем, что находится на воде, около воды. Поэтому, в рамках Украины, стоит быть внимательными жителями, которые проживают у моря или реки. Ситуация с водной стихией может еще больше ухудшаться после 30 мая".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог Влад Росс заговорил о предпосылках к окончанию войны, которые он прогнозирует в мае. Астроэксперт называет последний месяц весны многообещающим.

*Астрология, экстрасенсорика, тарология и прочее не являются официально науками. К прогнозам представителей данных сфер не стоит относиться с уверенностью в их 100-процентную реализацию.