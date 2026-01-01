Россияне заявили об ударе по кафе на Херсонщине в новогоднюю ночь: есть важные нюансы (фото и карта)

В соцсетях активно обсуждают разные версии

Ночью 1 января в поселке Хорлы на берегу Черного моря, что на временно оккупированной территории Херсонской области, раздались взрывы. В результате якобы есть пострадавшие и погибшие.

Что нужно знать

В сети появились фотографии и видеоматериалы якобы с места происшествия

Есть версия, что удар был по кафе и отелю, где могли собраться военные России

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час на новогодние праздники

Информация стала появляться в социальных сетях. Россияне утверждают, что беспилотники ударили по кафе и отелю. Кроме того, были опубликованы фотографии якобы с места происшествия. Они заявляют о 24 погибших и 50 пострадавших.

При этом в социальных сетях появилась следующая версия событий:

"Поговаривают, что там собрались военные России и их семьи для празднования Нового года. При этом россияне отвергают такую ​​версию и утверждают, что в кафе и гостинице были гражданские, а военные прибежали на помощь после удара и погибли".

Важную деталь подметили также в сети — комендантский час россияне себе отменили в эту ночь. И многие посчитали, что это не совпадение.

"Сообщают об атаке трех БпЛА, но по масштабам – словно били из артиллерии. Напомню, росСМИ говорят, что прилеты были именно ночью. Сальдо (Гауляйтер Херсонщини Владимир Сальдо, — Ред.) отменил комендантский на новогодние праздники. Совпадение?", — также пишут в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что БПЛА атаковали нефтебазу и НПЗ в России. По данным мониторинговых и местных Telegram-каналов после ударов на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары. В Людиново очевидцы сообщали о серии взрывов, огне и густом дыме, которые были видны из разных районов города.