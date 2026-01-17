Родила четверых детей. Как сейчас выглядит жена-красавица украинского чемпиона Усика

37-летняя Екатерина делится смелыми снимками с поклонниками

В эту субботу, 17 января, отмечает свой 39-й день рождения чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик. Все свои победы боксер посвящает своей любимой жене Екатерине.

Что нужно знать:

Усик и его жена встретились еще в школьные годы

Они женаты с 2009 года и воспитывают четверых детей

Екатерина ведёт активный спортивный образ жизни и популярна в соцсетях

Александр Усик и Екатерина (в девичестве) Хмелевская учились в одной школе в Симферополе, но в параллельных классах. Однажды он пригласил будущею жену поболеть за него на финале чемпионата Крыма. Несмотря на поражение, после соревнований начинающий боксер предложил Екатерине сходить на свидание, и она согласилась.

В сентябре 2009 года пара сыграла свадьбу — в прошлом году они отметили 16 лет брака. Торжество прошло в Крыму, в узком кругу родных и близких. После аннексии полуострова Россией в 2014 году семья переехала в Киевскую область, а позже построила дом в Ворзеле.

Александр и Екатерина стали родителями четверых замечательных детей. Сегодня 37-летняя супруга украинского чемпиона может похвастаться привлекательной фигурой и выразительными формами. Она регулярно занимается в зале и делится с поклонниками снимками в смелых образах.

Напомним, что в 2010 году у супругов родилась дочь Елизавета, затем на свет появились сыновья Кирилл и Михаил. Самая младшая дочь пары родилась 28 января 2024 года.