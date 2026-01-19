Женщина выбросилась с ребенком с 9-го этажа в Запорожье. Все детали трагедии

Пострадавших забрала "скорая"

В Запорожье утром в понедельник, 19 января, женщина выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою дочь. После этого женщина и сама выпрыгнула в окно.

Об этом сообщает полиция Запорожской области. Там уточнили, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 9:39 от врачей "скорой".

Предварительно установлено, что женщина выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. И девочка и мать госпитализированы. На месте происшествия работают полицейские, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в 2025 году в Киеве несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки на глазах матери. Происшествие случилось на улице Богатырской, 6а, расположенной в северной части города (Оболонский район).

Также "Телеграф" сообщал, что в Тернополе женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что за несколько часов до этого, во время купания утопила в ванне свою дочь, которой было 2,5 года. Женщина сказала, что когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но не смогла, поэтому решила прыгнуть из окна.