"Не картина, а песня". Украинка рассмешила сеть своим произведением искусства 18+ (фото, видео)

Рисовала уникальную работу не только руками

В Тик Ток завирусилось видео украинки, которая создала необычную картину с помощью интимного места и продает ее за немалые деньги. Хотя средства автор обещает перечислить на ВСУ, в комментариях пользователи не сдерживали свои шутки.

Блогер Лилия Гординская из Львова опубликовала в Тик Ток туториал, как сделать уникальную картину. Правда, рисовать его нужно не только руками.

Ведь автор отметила, что это уникальное произведение искусства, а точнее отражение ее самого интимного места. Женщина подробно рассказала, как создать похожую картину и подчеркнула, что свою продает за 3000 грн. Однако деньги обещает перечислить на донат ВСУ.

Картина, нарисованная интимным местом

В комментариях под видео и сообщением о картине украинцы шутили, что этот пост блогера стал знаком, что достаточно листать ленту и сидеть в интернете. Некоторые шутили, что теперь знают, чем занять свой вечер. Было и немало мемов с котами, собаками и даже президентом США Дональдом Трампом. Кто-то в сети сгенерировал картинку с помощью ИИ, как глава Белого дома радуется картине блогера.

Трамп и картина, нарисованная интимным местом. Фото: ШИ

Украинцы писали в комментариях:

А что? Так можно было?

На сегодняшний день интернет все, всем пока!

Картина — песня.

Так отпечаток ягодиц я уже делала… пошла за краской.

Йой, ты художница.

Фантастично.

