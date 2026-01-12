Действовал по заданию российских спецслужб? В полиции рассказали детали нападения подростка с ножом в Киеве (фото и видео)

Мотивы мальчика выясняют правоохранители

В понедельник, 12 января, утром в одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника. Предварительно, в телефоне напавшего обнаружили переписку с российскими спецслужбами.

Что нужно знать:

14-летний подросток одет в каску и маску порезал ножом одноклассника и учительницу

Затем он заперся в туалете и порезал себе руки и живот

Пострадавшие в больнице, как и напавший

Обновлено 11:40 Действия несовершеннолетнего нападающего квалифицированы как покушение на убийство, сообщили в полиции. Правоохранители установили, что ученик 9 класса в туалете надел заранее подготовленную маску и каску. В этой одежде подросток забежал в класс и напал с ножом на 39-летнюю руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Каска и маска, которые он надел перед нападением

По предварительным данным, у пострадавшего парня множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы.

Пострадавших госпитализировали

После совершенного 14-летний напавший закрылся в туалете и ножом порезал себе руки и живот. Его забрали в больницу, там он получает медицинскую помощь.

Совершивший нападение общается с полицией

Начато уголовное производство ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство двух и более человек. Следствие будет устанавливать мотивы нападения. В ходе следственных действий в телефоне парня обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами.

Как сообщили в полиции Киева, заявление о нападении школьника поступило в 8:45. Предварительно известно, что мальчик пришел в школу с ножом, с которым и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Напавшего задержали.

"РБК-Украина" публикует фото подростка, совершившего нападение с ножом в школе. На нем каска, нижнюю часть лица закрывает маска или балаклава, и футболка с надписью "Hitler kaput".

Подросток, который совершил нападение с ножом в школе Киева

Обновлено. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал в эфире "Киев 24", что инцидент произошел в Оболонском районе. Подросток 2011 года рождения не только ранил ножом учительницу и одноклассника, но и предварительно, навредил себе.

Очень мгновенно отреагировала и полиция и сейчас все службы там на месте. Социальные службы сейчас работают над тем, чтобы понимать мотивы, причины такого поступка, – сказал Мондриевский

Полиция и скорая перед школой, где произошел инцидент

Как сообщал "Телеграф", в конце ноября на одном из самых больших жилых массивов Лева — Сыхове, произошла стрельба во дворе школы. Инцидент произошел возле СОШ № 13, его первопричина – конфликт между двумя учащимися начальной школы.

Также мы писали, что 7 ноября в Киеве ученик выпрыгнул из окна третьего этажа школы. Инцидент произошел в учебном заведении Днепровского района столицы, а именно в лицее №141.

Кроме того, 2 октября директор одной из полтавских школ стала свидетелем того, как в коридоре охранник со страстью обнимал ученицу девятого класса. После этого женщина сообщила об этом отцу девочки. Школьница призналась, что у нее роман с мужчиной, работающим охранником в школе.