Российский хоккеист получил клюшкой по лицу

В воскресенье, 4 января, российский хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин получил травму лица во время поединка против "Чикаго" (2:3 по буллитам). Он является основателем движения Putin Team (команда Путина).

Что нужно знать:

Овечкин получил клюшкой по лицу

Россиянину выбили зуб

Команда Александра проиграла

Во время игры Овечкину разбили лицо и выбили зуб. Об этом сообщает "Телеграф".

Инцидент произошел в 3-м периоде. Хоккеист "Чикаго" Луис Кревье клюшкой зацепил россиянина. К слову, судьи в этом эпизоде нарушения правил не заметили, из-за чего Овечкин начал истерить. В итоге Александр остался без переднего зуба.

Видеообзор матча "Вашингтон" - "Чикаго"

Отметим, в ноябре 2017 года Овечкин создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку Владимира Путина. К слову, сам Путин сделал подарок Овечкину на свадьбу.

Напомним, в 2025 году Овечкин побил "вечный" рекорд Уэйна Гретцки, из-за чего его хвалил президент США Дональд Трамп. Ранее Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" внес Овечкина в собственную базу.