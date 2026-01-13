Тела лежат на земле, страны призывают своих граждан уехать. Что происходит в Иране (фото и видео)
Продолжающиеся демонстрации — одни из самых масштабных со времен Исламской революции 1979 года
В Иране третью неделю продолжаются протесты, люди не перестают выходить на улицы даже несмотря на то, что власти жестоко подавляют митинги. Возле судебно-медицинского центра Кахризак тела погибших протестующих в черных мешках сложили под стенами.
Что нужно знать:
- Иранцы продолжают протестовать, несмотря на смертельную опасность со стороны властей
- Правоохранители подтвердили гибель 646 человек — и протестующих, и правоохранителей
- Наследный принц Ирана, живущий в США, призывает протестующих не останавливаться до свержения режима
Погибших уже сотни
Как пишет CNN, иранцы приходили к этому импровизированному моргу, пытаясь узнать своих близких среди десятков тел. Фото погибших в результате жестких действий властей транслируются на большой монитор, чтобы их могли узнать родные.
Место, где тела погибших в мешках лежат прямо на земле, в Иране не одно. Иранские государственные СМИ заявили, что тела принадлежат преимущественно "обычным людям" — прохожим, якобы втянутым в протесты. Государственные СМИ обвинили в их смерти "участников беспорядков".
Американская правозащитная группа HRANA заявила, что по состоянию на конец 12 января она подтвердила смерть 646 человек. Среди них 505 протестующих, 113 военнослужащих и сотрудников служб безопасности, а также семеро прохожих. Правозащитники расследуют еще 579 смертей. По данным группы, с начала протестов 28 декабря было арестовано 10 721 человек, пишет Reuters.
Трамп ввел пошлины против тех, кто торгует с Ираном
Тегеран заявил, что поддерживает каналы связи с Вашингтоном открытыми, пока президент США Дональд Трамп рассматривает, как реагировать на подавление протестов. Между тем Трамп объявил, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, столкнется с новым тарифом в размере 25% на свой экспорт в США.
Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США, экспортирует значительную часть своей нефти в Китай. Среди основных торговых партнеров Ирана – Турция, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.
США и другие страны призвали граждан уехать из Ирана
Между тем виртуальное посольство США в Иране заявило, что гражданам США следует немедленно покинуть Иран. Там подчеркнули, что следует ожидать продолжения перебоев с Интернетом и планировать альтернативные средства связи. Граждан США просят рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию.
МИД Украины уже несколько дней назад призвал украинцев уехать из Ирана. Также известно, что Франция приступила к эвакуации своих дипломатов из Ирана. Неосновной персонал посольства покинул страну на фоне жестокого подавления протестов силовиками и тотального отключения связи. Также Швеция призвала своих граждан покинуть Иран.
На протесты в Иране отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Х, что масштабные протесты, фактически восстание в Иране, – четкий признак того, что для России легче не станет. Он подчеркнул, что каждый порядочный человек на этой планете искренне хочет, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима, который принес столько зла Украине и другим странам.
Крайне важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться и помочь народу устранить виновных в том, кем, к сожалению, стал Иран. Все может быть иначе, – пишет президент
Протесты в Иране – что известно
Протесты начались 28 декабря в ответ на стремительный рост цен. Однако очень быстро они переросли в восстание против религиозных правителей, управлявших страной со времен Исламской революции 1979 года. Митингующие призывают к свержению духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восстановление монархии во главе с шахом (Пахлави — сын последнего шаха Ирана).
После того как Иран был провозглашен исламским государством, в стране царит жесткий политический строй, женщины практически бесправны. Каждый десятый житель страны живет на грани бедности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как жил Иран до 1979 года. Страна быстро развивалась, граждане, в том числе женщины, имели права и свободы.