Тела лежат на земле, страны призывают своих граждан уехать. Что происходит в Иране (фото и видео)

Продолжающиеся демонстрации — одни из самых масштабных со времен Исламской революции 1979 года

В Иране третью неделю продолжаются протесты, люди не перестают выходить на улицы даже несмотря на то, что власти жестоко подавляют митинги. Возле судебно-медицинского центра Кахризак тела погибших протестующих в черных мешках сложили под стенами.

Что нужно знать:

Иранцы продолжают протестовать, несмотря на смертельную опасность со стороны властей

Правоохранители подтвердили гибель 646 человек — и протестующих, и правоохранителей

Наследный принц Ирана, живущий в США, призывает протестующих не останавливаться до свержения режима

Погибших уже сотни

Как пишет CNN, иранцы приходили к этому импровизированному моргу, пытаясь узнать своих близких среди десятков тел. Фото погибших в результате жестких действий властей транслируются на большой монитор, чтобы их могли узнать родные.

Место, где тела погибших в мешках лежат прямо на земле, в Иране не одно. Иранские государственные СМИ заявили, что тела принадлежат преимущественно "обычным людям" — прохожим, якобы втянутым в протесты. Государственные СМИ обвинили в их смерти "участников беспорядков".

Тела лежат прямо на земле

Американская правозащитная группа HRANA заявила, что по состоянию на конец 12 января она подтвердила смерть 646 человек. Среди них 505 протестующих, 113 военнослужащих и сотрудников служб безопасности, а также семеро прохожих. Правозащитники расследуют еще 579 смертей. По данным группы, с начала протестов 28 декабря было арестовано 10 721 человек, пишет Reuters.

Протестующие не перестают выходить на улицы

Людей просто море, несмотря на смертельную опасность

Количество протестующих не уменьшается

Трамп ввел пошлины против тех, кто торгует с Ираном

Тегеран заявил, что поддерживает каналы связи с Вашингтоном открытыми, пока президент США Дональд Трамп рассматривает, как реагировать на подавление протестов. Между тем Трамп объявил, что любая страна, ведущая бизнес с Ираном, столкнется с новым тарифом в размере 25% на свой экспорт в США.

Иран, уже находящийся под жесткими санкциями США, экспортирует значительную часть своей нефти в Китай. Среди основных торговых партнеров Ирана – Турция, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

США и другие страны призвали граждан уехать из Ирана

Между тем виртуальное посольство США в Иране заявило, что гражданам США следует немедленно покинуть Иран. Там подчеркнули, что следует ожидать продолжения перебоев с Интернетом и планировать альтернативные средства связи. Граждан США просят рассмотреть возможность выезда из Ирана наземным транспортом в Армению или Турцию.

МИД Украины уже несколько дней назад призвал украинцев уехать из Ирана. Также известно, что Франция приступила к эвакуации своих дипломатов из Ирана. Неосновной персонал посольства покинул страну на фоне жестокого подавления протестов силовиками и тотального отключения связи. Также Швеция призвала своих граждан покинуть Иран.

На протесты в Иране отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Х, что масштабные протесты, фактически восстание в Иране, – четкий признак того, что для России легче не станет. Он подчеркнул, что каждый порядочный человек на этой планете искренне хочет, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима, который принес столько зла Украине и другим странам.

Крайне важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться и помочь народу устранить виновных в том, кем, к сожалению, стал Иран. Все может быть иначе, – пишет президент

Протесты в Иране – что известно

Протесты начались 28 декабря в ответ на стремительный рост цен. Однако очень быстро они переросли в восстание против религиозных правителей, управлявших страной со времен Исламской революции 1979 года. Митингующие призывают к свержению духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восстановление монархии во главе с шахом (Пахлави — сын последнего шаха Ирана).

После того как Иран был провозглашен исламским государством, в стране царит жесткий политический строй, женщины практически бесправны. Каждый десятый житель страны живет на грани бедности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жил Иран до 1979 года. Страна быстро развивалась, граждане, в том числе женщины, имели права и свободы.