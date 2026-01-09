"Я была девственница". Победительница "Холостяка 2025" стала жертвой сексуального насилия

В 13-14 лет ее унижали и травили в школе

Победительница 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк", украинская модель Надин Головчук рассказала об изнасиловании в подростковом возрасте.

Что нужно знать:

Надин Головчук сделала откровенное признание о травматическом опыте в школе

Она рассказала детали буллинга, включавшего публичные оскорбления и унижения

В интервью она также опровергла слухи об эскорте

В свежем интервью ведущему Славе Демину в проекте "Слава+" бывшая избранница актера Тараса Цымбалюка заявила, что в 13-14 лет ее насильственно лишили целомудрия. По ее словам, после этого ее травили в школе.

Я была девственница. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти, нынешние сплетни, все это, что несется, это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Все эти слова, которые пишут что: "Ой, кто ее там буллил?". Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе Надин Головчук

Головчук поделилась деталями того, что это был ненамного старше ее обидчик, а сама история быстро распространилась по школе. По словам Надин, другой парень, которому она не нравилась, решил поиздеваться: вместе с друзьями он записал трек с ее именем и фамилией и обидными нецензурными словами. Песню включили прямо в классе на ее 16-й день рождения.

Я хочу, чтобы каждый парень, к этому причастный, почувствовал на себе. Возможно, я не хочу там желать зла, но это такая штука. У каждого мальчика может родиться девочка, дочь. И чтобы они осознали это в своей голове, и берегли девочку, и подумали об этой ситуации. Подумали, насколько они скверно поступили Надин Головчук

Также в разговоре с Деминым победительница "Холостяка 2025" подчеркнула, что никогда не занималась эскортом, хотя подобные предложения получала. В то же время Головчук отметила, что не берется осуждать выбор других женщин.

Напомним, что после финала "Холостяка 2025" Тарас Цымбалюк и Надин Головчук не сохранили свои отношения. При этом стало известно, что еще во время съемок сезона актер якобы мог переспать с финалисткой Анастасией Половинкиной.