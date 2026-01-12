Похитила ребенка и пытала? Педагога подозревают в зверстве над мальчиком на Полтавщине (фото)

Родные ребенка требуют увольнения из школы

В Полтавской области ассистентку учителя местного лицея обвиняют в похищении и пытках 12-летнего мальчика. Она якобы запугивала ребенка интернатом и даже привезла его туда.

Об этом сообщает "Суспільне". Событие произошло в Зенькове. Полиция уже возбудила уголовное дело, а директор лицея отказалась от комментариев.

Что нужно знать:

12-летний школьник неоднократно жаловался на ассистентку учителя в лицее

В ноябре женщина якобы с мужем похитили ребенка и запугивали

Мальчика уже обследовали врачи

Как рассказала мать пострадавшего Любовь Гончар, событие произошло примерно в ноябре. Именно тогда ассистентка учителя с целью запугивания, вероятно, принудительно привезла его в местный интернат, что повлекло за собой тяжелую психоэмоциональную травму.

"Возила его в интернат. "Подъехал, — говорит, — ее муж, посадили меня в машину". Говорил: "Забрали телефон и повезла". За руки, за ноги, вытаскивала его прямо из машины, тянула к калитке. Поскольку дверь была закрыта, она его туда не завела в помещение. И начала наказывать возле интерната. Говорила: "Если не будешь слушать, твое место здесь в интернате". Спрашиваю: "Зачем ты возила моего ребенка в интернат?". А он говорит: "Да, я действительно возила, я перегнула палку, простите меня", — рассказала бабушка пострадавшего Тамара Голивер.

Школа, где учится мальчики. Фото: Суспільне

Мать мальчика добавила, что врачи уже подтвердили психоэмоциональную травму. Ребенку провели обследование и по результатам энцефалограммы обнаружили определенные изменения, указывающие на сильный стресс. При этом родственники знали, что конфликты с женщиной у мальчика возникали и раньше.

"Он жаловался на нее, что она его оскорбляет. Пришел в школу, говорит: "Она мне говорит, что чего ты дедов свитер надел?" — говорит мать ребенка.

Бабушка мальчик Томар Голливер. Фото: Суспільне

Мать мальчика Любовь Гончар. Фото: Суспільне

В то же время директор Зеньковского опорного лицея имени Зерова Светлана Боровик отказалась комментировать ситуации, аргументируя это тем, что не может разглашать данные, которые являются частью следствия.

Интернат, куда предположительно отвезли мальчика. Фото: Суспільне

Родители мальчика требуют увольнения ассистентки учителя, ведь считают ее опасной для детей. Правоохранители уже начали уголовное производство по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки".

"10 декабря в отделение полиции № 4, это город Зиньков, обратились родители 12-летнего мальчика с заявлением о возможных противоправных действиях в отношении ее сына работницей местного учебного заведения. Сейчас, согласно нынешней (правовой – ред.) квалификации, а это именно по части первой статьи 127 Уголовного кодекса Украины ("Пытки" — ред.), ответственность предусмотрена в лишении свободы на срок от трех до шести лет", — сказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

По словам ассистентки учителя, своей вины в правонарушениях она не признает. От каких-либо других комментариев отказалась. Следственные действия еще продолжаются.

