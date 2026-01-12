Похитила ребенка и пытала? Педагога подозревают в зверстве над мальчиком на Полтавщине (фото)
-
-
Родные ребенка требуют увольнения из школы
В Полтавской области ассистентку учителя местного лицея обвиняют в похищении и пытках 12-летнего мальчика. Она якобы запугивала ребенка интернатом и даже привезла его туда.
Об этом сообщает "Суспільне". Событие произошло в Зенькове. Полиция уже возбудила уголовное дело, а директор лицея отказалась от комментариев.
Что нужно знать:
- 12-летний школьник неоднократно жаловался на ассистентку учителя в лицее
- В ноябре женщина якобы с мужем похитили ребенка и запугивали
- Мальчика уже обследовали врачи
Как рассказала мать пострадавшего Любовь Гончар, событие произошло примерно в ноябре. Именно тогда ассистентка учителя с целью запугивания, вероятно, принудительно привезла его в местный интернат, что повлекло за собой тяжелую психоэмоциональную травму.
"Возила его в интернат. "Подъехал, — говорит, — ее муж, посадили меня в машину". Говорил: "Забрали телефон и повезла". За руки, за ноги, вытаскивала его прямо из машины, тянула к калитке. Поскольку дверь была закрыта, она его туда не завела в помещение. И начала наказывать возле интерната. Говорила: "Если не будешь слушать, твое место здесь в интернате". Спрашиваю: "Зачем ты возила моего ребенка в интернат?". А он говорит: "Да, я действительно возила, я перегнула палку, простите меня", — рассказала бабушка пострадавшего Тамара Голивер.
Мать мальчика добавила, что врачи уже подтвердили психоэмоциональную травму. Ребенку провели обследование и по результатам энцефалограммы обнаружили определенные изменения, указывающие на сильный стресс. При этом родственники знали, что конфликты с женщиной у мальчика возникали и раньше.
"Он жаловался на нее, что она его оскорбляет. Пришел в школу, говорит: "Она мне говорит, что чего ты дедов свитер надел?" — говорит мать ребенка.
В то же время директор Зеньковского опорного лицея имени Зерова Светлана Боровик отказалась комментировать ситуации, аргументируя это тем, что не может разглашать данные, которые являются частью следствия.
Родители мальчика требуют увольнения ассистентки учителя, ведь считают ее опасной для детей. Правоохранители уже начали уголовное производство по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки".
"10 декабря в отделение полиции № 4, это город Зиньков, обратились родители 12-летнего мальчика с заявлением о возможных противоправных действиях в отношении ее сына работницей местного учебного заведения. Сейчас, согласно нынешней (правовой – ред.) квалификации, а это именно по части первой статьи 127 Уголовного кодекса Украины ("Пытки" — ред.), ответственность предусмотрена в лишении свободы на срок от трех до шести лет", — сказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.
По словам ассистентки учителя, своей вины в правонарушениях она не признает. От каких-либо других комментариев отказалась. Следственные действия еще продолжаются.
