Теракт в Киеве: задержана подозреваемая в подрыве внедорожника, что ей грозит (обновлено, фото)
Это может быть не первое ее подобное преступление
Утром 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. В результате происшествия есть пострадавшие. Правоохранители задержали 24-летнюю девушку.
Что нужно знать:
- Автомобиль получил сильные механические повреждения
- Местные паблики публикуют первые кадры происшествия: место оцеплено полицией
- Уже прибыли карета скорой и спасательная служба
Обновлено: В Нацполиции сообщили, что задержана 24-летняя девушка, которая взорвала внедорожник военнослужащего. Она по заказу РФ изготовила взрывчатку и заложила ее под автомобиль.
Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года вышел представитель российских спецслужб. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила, сообщают в пресс-службе.
"Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в публикации.
Также отмечается, что это преступление, скорее всего, у женщины не первое. Она подозревается в совершении поджога автомобиля военного в декабре прошлого года.
Обновлено: в пресс-службе Киевской городской прокуратуры отметили, что взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт. По данному факту начато досудебное расследование.
В настоящее время известно, что 4 января во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала.
По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины – террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.
Что было известно ранее:
Как сообщили в пресс-службе Полиции Киева, стражи порядка устанавливают обстоятельства взрыва. На место направлены полиция, кинологи, взрывотехники и другие службы.
Тем временем в социальных сетях публикуют первые кадры с места происшествия.
Местные паблики пишут, что место взрыва оцепили полицейские, также прибыла карета скорой и спасательная служба.
На кадрах видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.
Кто именно оказался в числе пострадавших — пока остается неизвестным. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.
