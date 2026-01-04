Теракт в Киеве: задержана подозреваемая в подрыве внедорожника, что ей грозит (обновлено, фото)

Это может быть не первое ее подобное преступление

Утром 4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. В результате происшествия есть пострадавшие. Правоохранители задержали 24-летнюю девушку.

Что нужно знать:

Автомобиль получил сильные механические повреждения

Местные паблики публикуют первые кадры происшествия: место оцеплено полицией

Уже прибыли карета скорой и спасательная служба

Обновлено: В Нацполиции сообщили, что задержана 24-летняя девушка, которая взорвала внедорожник военнослужащего. Она по заказу РФ изготовила взрывчатку и заложила ее под автомобиль.

Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года вышел представитель российских спецслужб. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила, сообщают в пресс-службе.

"Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в публикации.

Также отмечается, что это преступление, скорее всего, у женщины не первое. Она подозревается в совершении поджога автомобиля военного в декабре прошлого года.

Обновлено: в пресс-службе Киевской городской прокуратуры отметили, что взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт. По данному факту начато досудебное расследование.

В настоящее время известно, что 4 января во дворе дома по ул. Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля раздался взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Находившаяся рядом женщина не пострадала.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины – террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.

Что было известно ранее:

Как сообщили в пресс-службе Полиции Киева, стражи порядка устанавливают обстоятельства взрыва. На место направлены полиция, кинологи, взрывотехники и другие службы.

Тем временем в социальных сетях публикуют первые кадры с места происшествия.

Местные паблики пишут, что место взрыва оцепили полицейские, также прибыла карета скорой и спасательная служба.

На кадрах видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.

Кто именно оказался в числе пострадавших — пока остается неизвестным. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

