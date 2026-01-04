Били ногами на глазах у пассажиров: в киевской подземке случился жесткий конфликт (видео)

Среди нападающих оказались двое несовершеннолетних

В субботу, 3 января, в киевском метро на станции "Крещатик" произошла массовая потасовка. За дракой наблюдали пассажиры подземки.

Запись инцидента, в котором участвовали несколько человек, распространили местные Telegram-каналы.

На ролике видно, как группа молодых мужчин наносит удары ногами человеку, лежащему на полу. В это же время неподалёку сотрудники полиции задерживают, вероятно, другого участника конфликта.

"Пока одного крутят, другого лупят ногами", — говорится в комментарии к видео, сделанного очевидцем.

Осторожно, видео 18+

В полиции Киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что личности всех участников инцидента уже установлены, их доставили в комнату полиции.

"В отношении них составляются административные протоколы", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что среди задержанных есть двое несовершеннолетних 2008 года рождения, а также двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

"Сейчас участников драки опрашивают, устанавливают причину конфликта", — добавили в полиции.

