Конец месяца отметится мощной магнитной бурей: когда ее ожидать

Геомагнитное поле снова поддастся возмущениям

В начале 2023 года уже прошел ряд сильных магнитных бурь, но в январе ожидается еще один неспокойный период, если говорить о космической погоде. Ближе к концу месяца произойдет геомагнитный шторм, максимальный по мощности. В этот день метеочувствительные люди, скорее всего, ощутят дискомфорт.

Мощная магнитная буря ожидается 23 января 2023 года, согласно данным ресурса meteoagent. Речь идет о самом высоком уровне геомагнитных колебаний, что соответствует k-индексу 5. Продлятся вспышки в течение одного дня.

Так, еще в воскресенье, 22 января, динамика геомагнитного фона спокойна (K-index 2, то есть низкий уровень геомагнитного шторма). Однако в понедельник, 23 января, произойдет скачек геомагнитных колебаний до максимального уровня (K-index 5). К счастью, во вторник, 24 января, динамика геомагнитных волн вернется в прежнее русло и будет соответствовать показателям, как в выходные накануне.

Добавим, что низкая динамика геомагнитных колебаний будет сохраняться вплоть до конца месяца. Так что магнитная буря 23 января будет последним неприятным периодом для метеозависимых людей в текущем январе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно бороться с неприятными последствиями от магнитных штормов людям с метеозависимостью.