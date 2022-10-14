За свое деяние молодой человек отправится за решетку на семь с половиной лет

В городе Луцке, где недавно закончилось рассмотрение дела местного террориста, заставившего Зеленского прорекламировать фильм, произошло новое чрезвычайное происшествие: молодой парень убил пожилого мужчину, который находился с ним в одной камере СИЗО из-за подозрения в убийстве жены и дочери.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Отмечается, что 9 августа между двумя мужчинами, находившимися в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, повлекшие смерть.

Умерший был под стражей, ведь его подозревали в убийстве жены и дочери, которое произошло 20 июля 2021 года в Луцке.

Что стало причиной убийства, вряд ли уже станет известным, но следующие семь лет и шесть месяцев признанный виновным в совершении этого преступления молодой человек проведет за решеткой.

Напомним, что в начале октября в Луцке на рынке убили мужчину.