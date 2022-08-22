Провоцируют ссоры и скандалы: вещи, которые являются первопричиной плохой энергетики в доме
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 323
Не стоит хранить эти вещи, даже если с ними связаны хорошие воспоминания.
Многие распространенные и популярные вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив и бедность, а также к таким же последствиям могут привести и некоторые вещи. Чтобы уберечь себя от негатива, важно знать, что не стоит, и даже опасно хранить дома.
Внимательно осмотрите свое жилище на наличие вещей из списка, которые приводит издание "Так просто". В любом случае все предметы имеют определенную энергетику и по-разному влияют на атмосферу в доме.
Что нельзя хранить в доме
- Камыш или рогоз — настоящий магнит для болезней и несчастий.
- Вьющиеся растения притягивают болезни.
- Хвойные ветки в доме — это плохая примета, кроме Нового года.
- Пальма приносит в дом ссоры и горе.
- Макулатура и бутылки — вторсырье привлекает в дом бедность и нищету.
- Старая одежда и обувь — притягивает плохую энергетику.
- Сломанная бытовая техника — важно вовремя избавляться от ненужной бытовой техники, чтобы не навредить себе.
- Вещи с негативным прошлым — стоит избавиться от них раз и навсегда, забыв о негативном прошлом.
- Пластиковая посуда — специалисты фен-шуй советуют использовать посуду только из натуральных материалов, потому что пластик негативно влияет на энергетику человека.
- Старая косметика — используя старую косметику, мы закупориваем наши поры и тем самым блокируем собственную энергетику.
- Ковер — это сильнейший накопитель отрицательной энергетики.
Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.