Провоцируют ссоры и скандалы: вещи, которые являются первопричиной плохой энергетики в доме

Не стоит хранить эти вещи, даже если с ними связаны хорошие воспоминания.

Многие распространенные и популярные вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив и бедность, а также к таким же последствиям могут привести и некоторые вещи. Чтобы уберечь себя от негатива, важно знать, что не стоит, и даже опасно хранить дома.

Внимательно осмотрите свое жилище на наличие вещей из списка, которые приводит издание "Так просто". В любом случае все предметы имеют определенную энергетику и по-разному влияют на атмосферу в доме.

Что нельзя хранить в доме

Камыш или рогоз — настоящий магнит для болезней и несчастий.

— настоящий магнит для болезней и несчастий. Вьющиеся растения притягивают болезни.

Хвойные ветки в доме — это плохая примета, кроме Нового года.

— это плохая примета, кроме Нового года. Пальма приносит в дом ссоры и горе.

приносит в дом ссоры и горе. Макулатура и бутылки — вторсырье привлекает в дом бедность и нищету.

вторсырье привлекает в дом бедность и нищету. Старая одежда и обувь — притягивает плохую энергетику.

притягивает плохую энергетику. Сломанная бытовая техника — важно вовремя избавляться от ненужной бытовой техники, чтобы не навредить себе.

Вещи с негативным прошлым — стоит избавиться от них раз и навсегда, забыв о негативном прошлом.

стоит избавиться от них раз и навсегда, забыв о негативном прошлом. Пластиковая посуда — специалисты фен-шуй советуют использовать посуду только из натуральных материалов, потому что пластик негативно влияет на энергетику человека.

специалисты фен-шуй советуют использовать посуду только из натуральных материалов, потому что пластик негативно влияет на энергетику человека. Старая косметика — используя старую косметику, мы закупориваем наши поры и тем самым блокируем собственную энергетику.

используя старую косметику, мы закупориваем наши поры и тем самым блокируем собственную энергетику. Ковер — это сильнейший накопитель отрицательной энергетики.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.