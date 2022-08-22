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Провоцируют ссоры и скандалы: вещи, которые являются первопричиной плохой энергетики в доме

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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От ненужных вещей нужно вовремя избавляться
От ненужных вещей нужно вовремя избавляться

Не стоит хранить эти вещи, даже если с ними связаны хорошие воспоминания.

Многие распространенные и популярные вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив и бедность, а также к таким же последствиям могут привести и некоторые вещи. Чтобы уберечь себя от негатива, важно знать, что не стоит, и даже опасно хранить дома.

Внимательно осмотрите свое жилище на наличие вещей из списка, которые приводит издание "Так просто". В любом случае все предметы имеют определенную энергетику и по-разному влияют на атмосферу в доме.

Что нельзя хранить в доме

  • Камыш или рогоз — настоящий магнит для болезней и несчастий.
  • Вьющиеся растения притягивают болезни.
  • Хвойные ветки в доме — это плохая примета, кроме Нового года.
  • Пальма приносит в дом ссоры и горе.
  • Макулатура и бутылки — вторсырье привлекает в дом бедность и нищету.
  • Старая одежда и обувь — притягивает плохую энергетику.
  • Сломанная бытовая техника — важно вовремя избавляться от ненужной бытовой техники, чтобы не навредить себе.
  • Вещи с негативным прошлым — стоит избавиться от них раз и навсегда, забыв о негативном прошлом.
  • Пластиковая посуда — специалисты фен-шуй советуют использовать посуду только из натуральных материалов, потому что пластик негативно влияет на энергетику человека.
  • Старая косметика — используя старую косметику, мы закупориваем наши поры и тем самым блокируем собственную энергетику.
  • Ковер — это сильнейший накопитель отрицательной энергетики.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.

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#Энергетика #Суеверия #Приметы #Народные приметы