В Одессе во время спуска в укрытие умерла школьница

По данному факту проводится расследование

В понедельник, 21 октября, в одном из учебных заведений Одессы во время спуска в укрытие внезапно скончалась 13-летняя школьница. Трагедия произошла под звуки воздушной тревоги.

Девочку всеми силами пытались реанимировать, но она, к сожалению, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Одесской области.

Известно, что в одной из школ Приморского района Одессы произошла трагедия. Во время сигнала "Воздушная тревога" ученики и педагоги начали спускаться в укрытие.

В этот момент 13-летней школьнице стало плохо. В учебное заведение незамедлительно вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь.

Когда прибыли медики, то они начали проводить неотложные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка скончалась и ей не удалось помочь.

На месте происшествия работали следователи. Предварительно была констатирована "естественная смерть" и сведения об этом внесли в ЕРДР.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Напомним, в мае в больнице скончалась маленькая Злата, которая пострадала в результате удара российских террористов по Одессе, произошедшего 29 апреля.

После ракетного удара жизнь ребенка оказалась на волоске. Обломок российской ракеты попал в сердце малышки. Врачи боролись за ее жизнь, провели операцию, но состояние ухудшилось — 1 мая ребенок впал в кому.

Уже 23 мая, ужасная весть всколыхнула всех, кто внимательно следил за процессом выздоровления девочки и болели за нее — Злата умерла. Девочке было всего 4,5 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, после российского обстрела киевской детской больницы "Охматдет" погиб ребенок. На момент ракетного удара он уже находился в критическом состоянии.