Переночевал с трупом в машине, а затем выбросил: детали ужасного убийства женщины дальнобойщиком под Одессой (фото)

Благодаря слаженным действиям полицейских разных областей злоумышленника удалось задержать

Появились новые детали резонансного дела об убийстве молодой женщины на трассе Одесса-Киев. Событие произошло еще 13 июня.

По сообщению Главного управления Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали 40-летнего дальнобойщика. Его подозревают в убийстве женщины, тело которой было обнаружено вблизи отстойника для фур на трассе Киев-Одесса.

Детали преступления

13 июня 2024 около 7:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины на 425-м километре автодороги Киев-Одесса. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшая — 28-летняя жительница Полтавской области. По данным следствия, подозреваемый житель Хмельницкой области познакомился с жертвой на автозаправочной станции в селе Нерубайское. Женщина добровольно села в кабину его грузовика, после чего они вместе употребляли алкогольные напитки.

Признание подозреваемого

Дальнобойщик рассказал, что во время совместного распития алкоголя между ним и женщиной возник конфликт. По его словам, жертва начала раздеваться и предлагать интимные отношения, на что он отреагировал агрессивно, несколько раз сильно толкнув ее. На следующее утро мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни.

Следствие установило, что во время разговора между ними возник спор, который перерос в конфликт. Муж задушил женщину, а после ночевки, утром, отправился в путь. Проехав около 35 километров, злоумышленник остановил автомобиль у села Шеметово, выбросил тело покойной в траву возле проезжей части и поехал дальше в сторону столицы.

Его задержали только во Львовской области и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове расстреляли автомобиль криминального авторитета. Покушение на убийство было совершено прямо посреди улицы.