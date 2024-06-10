Жертв могло быть гораздо больше: в Днепре маршрутка наехала на людей на остановке (фото, видео)

Свидетели говорят, что его подрезали

Сегодня утром, 10 июня, в Днепре произошла серьезная авария. К сожалению, в результате столкновения микроавтобуса погибли и ранены люди.

ДТП произошло в утренний час пик, да еще и вблизи остановки общественного транспорта, так что жертв могло быть гораздо больше. Микроавтобус Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Остановился автомобиль в столбе. Событие произошло около восьми часов утра, пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, водитель ехал по улице Зимних Походов. Он потерял управление, сбил двух пешеходов и остановился в столбе. К сожалению, погиб один из пешеходов – его сердце остановилось в карете скорой помощи. Водитель был трезв, в результате ДТП он получил незначительные травмы, его госпитализировали. Также травмы получила женщина – у нее перелом ребер.

В местных телеграмм-каналах со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что Mercedes на большой скорости подрезал маршрутку, в результате чего водитель потерял управление. Он скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье автомобиль выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в то время как велосипедист ехал по "зебре" на зеленый. Его разыскивают.