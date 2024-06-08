Маршрутка с пассажирами перевернулась в Кривом Роге, есть пострадавшие: подробности (фото, видео)

Пострадали два человека

В Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась на бок во время движения. Предварительно известно, что пострадал водитель автобуса и одна пожилая пассажирка.

Однако от госпитализации они отказались. Об этом сообщает телеграм-канал "Свои. Кривой Рог".

"Маршрутка с пассажирами перевернулась на сторону в Долгинцевском районе. Предварительно, водителю автобуса №265 стало плохо и он не справился с управлением. Пенсионерка в салоне получила ушиб грудной клетки. Однако и она, и водитель от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.

Район, в котором произошло ДТП

Отмечается, что патрульные будут составлять админматериал по ст. 124 КУоАП за нарушение ПДД.

Одна из пассажирок автобуса отметила, что всего водитель вез трех человек.

"Внезапно его заносит налево, о дерево, и опрокинулась маршрутка на бок. Бабушка сильно ударилась о поручень, все ведра перевернулись. Нас было трое в маршрутке. Потом помогли нам выйти через люк", — рассказала пассажирка автобуса Таиса Ивановна.

Ранее "Телеграф" писал, что ужасная авария произошла на автодороге Кагарлык — Киев, что на Обуховщине. Погиб 43-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. Как выяснилось, причиной трагедии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя. Медики выяснили, что у него во время движения оборвался тромб.