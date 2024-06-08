Маршрутка с пассажирами перевернулась в Кривом Роге, есть пострадавшие: подробности (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пострадали два человека
В Кривом Роге маршрутка с пассажирами перевернулась на бок во время движения. Предварительно известно, что пострадал водитель автобуса и одна пожилая пассажирка.
Однако от госпитализации они отказались. Об этом сообщает телеграм-канал "Свои. Кривой Рог".
"Маршрутка с пассажирами перевернулась на сторону в Долгинцевском районе. Предварительно, водителю автобуса №265 стало плохо и он не справился с управлением. Пенсионерка в салоне получила ушиб грудной клетки. Однако и она, и водитель от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.
Отмечается, что патрульные будут составлять админматериал по ст. 124 КУоАП за нарушение ПДД.
Одна из пассажирок автобуса отметила, что всего водитель вез трех человек.
"Внезапно его заносит налево, о дерево, и опрокинулась маршрутка на бок. Бабушка сильно ударилась о поручень, все ведра перевернулись. Нас было трое в маршрутке. Потом помогли нам выйти через люк", — рассказала пассажирка автобуса Таиса Ивановна.
Ранее "Телеграф" писал, что ужасная авария произошла на автодороге Кагарлык — Киев, что на Обуховщине. Погиб 43-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет. Как выяснилось, причиной трагедии стало внезапное ухудшение самочувствия водителя. Медики выяснили, что у него во время движения оборвался тромб.