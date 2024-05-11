Все из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина избил брата до смерти

Ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Никополе мужчина избил собственного брата до смерти из-за окурка. Так подозреваемый проснулся и заметил запах дыма в квартире, возникший из-за того, что погибший не погасил сигарету.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Отмечается, что мужчине было сообщено о подозрении.

По данным следствия, в четверг, 9 мая, около 4 часов утра в полиции обратилась женщина, которая на лестничной площадке подъезда обнаружила тело своего 40-летнего соседа без признаков жизни.

На месте происшествия правоохранителям удалось установить, что в 3 утра младший брат проснулся от запаха дыма в квартире.

"Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары ногами. Затем вытолкал его из квартиры и нанес еще несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств 9 мая следователи сообщили нападающему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черкасской области ссора между двумя братьями-близнецами дошла до убийства. Так один из них несколько раз ударил ножом другого.