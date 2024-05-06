В Киеве нашли труп в лесополосе: полиция задержала подозреваемого в убийстве
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Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы
В Киеве на Оболони правоохранители обнаружили тело 42-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями. В смертельном избиении подозревают товарища погибшего.
Накануне мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Об этом сообщает полиция Киева.
Правоохранители выяснили, что между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый набросился на товарища и принялся колотить его.
"Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого нарушитель набросился на товарища и нанес ему многочисленные телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди и живота с переломами ребер и разрывами печени", — отмечает полиция.
Сейчас злоумышленник под стражей. Ему сообщено о подозрении относительно умышленного тяжкого телесного повреждения, что повлекло смерть потерпевшего.
"Злоумышленник задержан. Им оказался уроженец Киевской области, 1991 года рождения. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.
Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошло ужасное ДТП. От автомобиля остался только багажник, а мужчина лежал прямо посреди дороги.