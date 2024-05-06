В Киеве нашли труп в лесополосе: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

В Киеве на Оболони правоохранители обнаружили тело 42-летнего местного жителя с многочисленными телесными повреждениями. В смертельном избиении подозревают товарища погибшего.

Накануне мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители выяснили, что между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый набросился на товарища и принялся колотить его.

"Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого нарушитель набросился на товарища и нанес ему многочисленные телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди и живота с переломами ребер и разрывами печени", — отмечает полиция.

Сейчас злоумышленник под стражей. Ему сообщено о подозрении относительно умышленного тяжкого телесного повреждения, что повлекло смерть потерпевшего.

"Злоумышленник задержан. Им оказался уроженец Киевской области, 1991 года рождения. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве потерпевшего

Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошло ужасное ДТП. От автомобиля остался только багажник, а мужчина лежал прямо посреди дороги.