В Днепре мать с маленьким сыном выпрыгнула из многоэтажки: что сейчас с ребенком

Женщина погибла на месте от полученных травм

В Днепре врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь пятилетнего мальчика, несколько недель назад вместе с мамой выпавшего с балкона 12 этажа. Пока угрозы жизни ребенка нет.

Состояние маленького пациента стабильное. Об этом сообщает заведующий отделением реанимации, пишет Днепр оперативный.

"Сейчас состояние ребенка полностью стабильное, он выздоравливает. Нарушений жизненных функций у него нет. Мы ожидаем, пока у него срастаются переломы костей таза и голени, а затем мальчик начнет проходить курс реабилитации", – сообщил заведующий отделением реанимации.

Инцидент, в результате которого за жизнь ребенка боролись врачи, произошел вечером четверга 16 ноября.

Тогда, как предварительно известно, женщина выпала с пятилетним сыном из 12 этажа дома, где жила. Правоохранители рассматривают версию самоубийства, ведь, по информации от источников местного СМИ, накануне пострадавшая повздорила с мужем. А на балконе, откуда она, вероятно, выпрыгнула, был стул, с помощью которого можно было перелезть подоконник.

Мать мальчика погибла на месте от полученных травм, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него была обнаружена черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и брюшного отдела, а также переломы костей.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 4 декабря, в водах реки Ирпень водолазами было обнаружено бездыханное тело мальчика. Пропавшего без вести 7-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района Киевской области двое суток искали спасатели и правоохранители, однако чуда не произошло.