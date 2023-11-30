В Житомирской области мужчина жестоко отомстил соседям: его осудили на 14 лет

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Житомирского района, признав его виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Фигурант дела напал на своих соседей, пытаясь отомстить им за оскорбления.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры. По данным надзорного органа, инцидент произошел в июне 2021 года.

"Выбив дверь, обвиняемый ворвался в дом, где проживали его соседи-потерпевшие. Встретив хозяйку дома, он напал на женщину с ножом и смертельно ранил. Затем набросился на дочь и ее сожителя, причинив обоим тяжелые ножевые ранения", ― говорится в сообщении.

Прокуратура не указывает точную дату, когда было совершено преступление, но отмечает, что это случилось около 23:00. Причиной такого жестокого нападения стала ссора. Соседи накануне повздорили, и мужчина решил отомстить.

Сразу после совершения преступления он попытался скрыться. Для этого он на поезде отправился в другую область, имея намерение покинуть территорию страны. Но ему не удалось избежать правосудия.

На границе с другим государством фигурант дела был задержан. В его доме полиция обнаружила взрывные устройства. Поэтому против мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям: ч. 1, ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ.

Суд поддержал обвинение прокурора и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сам подозреваемый не признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее "Телеграф" писал об убийстве за простое замечание. Житель Николаевской области узнал приговор за свое преступление.