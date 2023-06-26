Как у Тарантино: россиянин поджег недруга из огнемета и прострелил женщине шею гарпуном (фото, видео)

В российской деревне произошел настоящий боевик

В российском Приморье произошла какая-то дичь: там неадекватный мужчина поджег из огнемета недруга, после чего выстрелил из гарпуна женщине в шею.

Как пишут российские СМИ, на людей напал житель поселка Трудовое, которому не понравились действия коммунальщиков.

По данным источника, в населенном пункте проводились работы по выявлению хищения электроэнергии. На место прибыл экскаватор, который начал выкапывать кабель, но некоторых жителей это взбесило.

Неожиданно из одного из домов выбежал мужчина с самодельным огнеметом, после чего направил его на другого человека, который моментально вспыхнул.

"В этой суматохе этот человек, подошел со спины к председателю СНТ с ружьем для подводной охоты и нацелил выстрелить ей в спину. Когда это увидели, закричали и ее муж попытался ее закрыть. В этот момент он выстрелил и пробил стрелой шею женщине насквозь", – говорят очевидцы событий.

Нападавшего быстро повалили и скрутили местные жители.

Что касается пострадавших, то мужчину с ожогами в тяжелом состоянии доставили в больницу. Женщину же направили на операцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом мужчина поджег свою возлюбленную.