Избил и бросил товарища умирать: в Одессе злоумышленник пытался обмануть полицию

Вместо того, чтобы признаться в содеянном, злоумышленник скрывал преступление и пытался обмануть полицию

В Одессе на проспекте Академика Глушко 39-летний мужчина забил до смерти своего 47-летнего приятеля, которого пустил пожить. У злоумышленника был шанс спасти товарища, но он предпочел уйти из дома, а после пытался обмануть полицейских.

Подробностями тяжкого преступления поделились в ГУНП Одесской области. За совершенное одесситу грозит до десяти лет заключения.

Инцидент произошел во время застолья в одной из многоэтажек, где проживал злоумышленник. Он на время пустил пожить своего приятеля, а во время очередного застолья, выпив лишнего, между мужчинами началась словесная перепалка. В какой-то момент хозяин квартиры где-то взят металлическую трубу и избил ею товарища. Вместо того, чтобы оказать первую помощь и вызвать скорую, злоумышленник решил скрыться.

По предварительным данным полицейских, потерпевший умер из-за травмы головы, но точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Более того, полтора дня тело погибшего пролежало в доме злоумышленника, но тот молчал о случившемся, а потом решил скрыть преступление и обеспечить себе алиби.

Мужчина рассказал о произошедшем другому товарищу, который на момент убийства выходил по делам, что, вернувшись домой, обнаружил друга мертвым. Тот обратился в полицию и на место инцидента приехали правоохранители, которые обнаружили доказательства того, что к преступлению причастен хозяин жилья. Однако тот до последнего отпирался и врал правоохранителям, что не причастен к смерти друга. Но ему пришлось сдаться и все рассказать, так как улики были против него.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК и помещен под стражу. Против него открыли уголовное дело и уже сообщили о подозрении ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

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