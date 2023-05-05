"Обиделся" и убил родителей друга: жителю Славянска объявили о подозрении в двойном убийстве

Услышав обвинения в воровстве, мужчина решил "доказать правоту" при помощи ножа и топора

В прифронтовом Славянске в ночь на 2 мая 2023 года 41-летний местный житель убил родителей своего умершего друга, которым иногда помогал по хозяйству.

О деталях трагического события рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Согласно сообщению правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил с хозяевами дома ссору, а когда услышал от них обвинения в краже, то схватил кухонный нож и нанес им численные удары 60-летней женщине в область головы и туловища. Затем ударил ее и 69-летнего мужчину несколько раз по голове топором.

От полученных ранений супруги скончались на месте.

После этого подозреваемый закрыл дом и направился домой. По дороге выбросил орудие преступления в кусты на обочине. Дома переоделся, положил окровавленные вещи в пакет, а утром пошел в полицейский отдел, где признался в совершении особо тяжкого преступления.

В настоящее время мужчина, семикратно судимый за имущественные преступления, незаконное хранение наркотиков и причинение тяжких телесных повреждений, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения ему в виде содержания под стражей.

Максимальное наказание за двойное убийство – пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Краматорском районе встреча знакомых завершилась трагедией.