Убил мать и тяжело избил отца: под Полтавой мужчина жестоко расправился с близкими людьми

На суде уроженец Иловайска утверждал, что его родители живы и находятся дома

В Полтавской области Гадячский районный суд рассмотрел ходатайство следователя в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, уроженца г. Иловайск, Донецкой области.

Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений пишет местное издание.

Как стало известно во время заседания, 28 марта этого года обвиняемый находился в доме совместно со своими родителями. Зайдя внезапно в комнату, где они лежали на кровати, мужчина стащил папу и маму на пол.

После этого подозреваемый начал избивать мать руками и тяжелой деревянной палкой.

От ушибов женщина получила перелом свода черепа и кровоизлияния под оболочкой головного мозга.

Через три дня, 31 марта, от указанных травм она скончалась, о чем свидетельствует врачебное свидетельство о смерти.

Досудебным следствием действия обвиняемого квалифицированы как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей (ч.2 ст.121 УК Украины). Кроме того, постановлением прокурора дело было объединено с другим – о нанесении телесных повреждений подозреваемым своему отцу.

На судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя, попросив избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Сам же подозреваемый на судебном заседании отказывался признать причастность к описанным событиям, утверждая, что мать и отец живы и находятся дома. А его адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия из-за того, что в то время не была проведена экспертиза, которая бы подтвердила или опровергла вменяемость подозреваемого.

Тем не менее, 2 апреля мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.121 и ч.1 ст.122 УК Украины.

"Руководствуясь ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 309, 310 УПК РФ, следственная судья приняла ходатайство следователя по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.1. 122 УК Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого и удовлетворить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток», — говорится в Реестре.

Срок действия постановления истекает 4 июня 2023 года.

Ранее сообщалось о другом жутком случае, произошедшем в марте в Полтавской области: 25-летний парень убил собственную мать, а ее тело спрятал под кучей мусора в колодце.