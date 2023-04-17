Забил до смерти старшую на 13 лет любимую и уложился спать рядом с телом: под Днепром произошла трагедия

Муж лишил жизни своей гражданской жены и даже не подозревал, что она умерла

В Днепропетровской области, где в марте мужчина зверски убил ребенка гражданской жены, произошло еще одно убийство.

О нем рассказали в областном отделе Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, преступление произошло 9 апреля в квартире сожителей. Как было установлено впоследствии, в этот день утром во время ссоры 38-летний мужчина избил 51-летнюю женщину, после чего "лег отдыхать".

Проснулся он вечером, и тогда же понял, что женщина умерла. О совершенном он рассказал соседке, и та вызвала полицию.

"По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей" сообщили правоохранители.

Напомним, что подобный случай – когда гражданский муж расправляется с сожительницей, случился в марте во Львове.