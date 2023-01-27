Перерезал девушке горло, а себе вскрыл вены: в Днепре "выяснение отношений" завершилось трагедией

По одной из версий, девушка хотела уйти от парня

В городе Днепр, где не так давно вооруженный мужчина устроил переполох, произошла новая трагедия.

О ней со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает местное издание.

Согласно информации источника, пару дней назад в одной из квартир на улице Калиновой в областном центре хозяин жилья обнаружил в сдаваемой в аренду квартире убитую девушку, а рядом с ней — своего сына с ножевыми ранениями.

У девушки было перерезано горло, а также, как оказалось позже, были обнаружены ножевые ранения грудной клетки. У сына хозяина квартиры — порезы рук и низа живота. Парень был в сознании, но не мог пояснить, что произошло.

Владелец квартиры вызвал на место происшествия полицию и скорую помощь. На месте работала оперативно-следственная группа, которая выясняла обстоятельства случившегося.

Сам же мужчина предполагает, что его сын убил девушку и пытался покончить с собой.

Причиной его действий, пишет другое местное издание, стало то, что девушка собиралась бросить парня, поэтому он убил её и собирался совершить суицид.

Ранее сообщилось о другом страшном событии, которое произошло в Харькове: там мужчина убил соседа и пытался спрятаться от наказания в россии.