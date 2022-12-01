Отрезанные пальцы и пьянство: российские военные о "подвигах" сослуживцев на Харьковщине

Стали известны подробности о том, как российские солдаты и офицеры пытают гражданских жителей

Ряд чиновников заявляли о том, что масштабы военных преступлений в Харьковской области превзошли Бучу. Это подтверждают и свидетельства самих россиян. Несколько военных рф рассказали журналистам о пытках, которые устраивали их сослуживцы в момент оккупации региона.

После публикации расследования "Радио Свобода" о командире 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковнике Сергее Сафонове несколько его сослуживцев раскрыли подробности о его "подвигах" на войне в Украине. Сам же Сафонов, по данным перехваченного телефонного разговора, мог зарезать пожилую женщину в период отступления из Харьковской области.

Так, в прямом эфире телеканала "Дождь" подчиненные Сафонова озвучили, как полковник и их сослуживцы пьянствовали на фронте и жестоко пытали гражданское население. По словам сержанта Валентина Ерочкина, он лично видел, как Сафонов ударил офицера. Военный признал, что все сослуживцы в большом количестве употребляли алкоголь. Также он пожаловался, что питаться солдатам приходилось сухпайками по несколько суток подряд.

Тогда как сержант Вячеслав Дороничев озвучил больше подробностей о том, чем занимался Сафонов и военнослужащие в его подчинении.

"Все офицеры – алкаши, извиняюсь за лексику. В прямом смысле "отказники" и алкаши. Каждый день сидят в подвалах, водку пьют, наркотики употребляют, пытают местное население, кошмарят. Пытают, я вам скажу, под руководством Сафонова. Отстреливают уши, отрезают пальцы, пытают просто гражданских людей", — заявил российский военный.

Он добавил, что был против этого и ругался с сослуживцами, "но офицеры продолжали вместе с солдатами этим заниматься". Россиянин добавил, что командование обещало всем ордена, но никто не получил ни боевых, ни званий, ни копейки.

Как сообщал ранее "Телеграф", только после освобождения правого берега Херсонской области следователи нашли свидетельства более 400 военных преступлений россиян. В числе убитых и военнослужащие, и мирные жители.