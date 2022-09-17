На Закарпатье мужчина напился до полусознания и забил до смерти своего тестя

Мужчину нашли уже без признаков жизни

В одном из поселков Закарпатской области женщина обнаружила труп своего 67-летнего отца. Как оказалось, мужчина умер от ряда травм, которые ему нанес его собственный зять.

Как сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции области, информация о смерти пенсионера поступила на "горячую" линию правоохранителей от его дочери. По словам женщины, бездыханное тело пожилого мужчины она обнаружила в его собственном доме.

По прибытию по месту жительства погибшего эксперты-криминалисты совместно со следователями осмотрели труп и обнаружили на него признаки насильственной смерти. Как удалось установить впоследствии, к смерти мужчины мог быть причастен мужчина его родной дочери. Оперативники быстро разыскали и задержали фигуранта, признавшегося во время допроса, что кровавое преступление совершил именно он. По словам подозреваемого, между ним и тестем произошел спор, в результате которого младший мужчина нанес пенсионеру многочисленные удары по всему телу.

Как было установлено в результате осведомления, 39-летний мужчина на момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 2,57 промилле алкоголя, что можно приравнять к целой бутылке водки.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Там он будет ожидать завершения следствия и судебного заседания, где ему будут выбирать меру пресечения за убийство пожилого мужчины. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одесской области нетрезвый неадекват нанес 17 ножевых ранений собственной жен и, после чего просто ушел спать.

Также напомним, как во Львовской области 65-летний пенсионер на "мерседес" совершил наезд на 11-летнего ребенка. Девочка от полученных травм погибла.