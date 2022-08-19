Под Никополем серьезное ЧП на канализации: один человек погиб, еще двух пытаются спасти врачи

В результате отравления канализационными газами, один человек погиб, еще двое пострадали

В одном из сел Никопольского района на Днепропетровщине трое мужчин случайно упали в канализационный колодец. Из-за отравления канализационными газами один человек погиб, двое других были госпитализированы.

Как сообщают в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, ужасное событие произошло в четверг, 19 августа, на улице Центральной в селе Южное Первомайской сельской территориальной громады.

По приезду на вызов спасатели установили, что на момент выполнения восстановительных работ в канализационном колодце один из работников потерял сознание. Двое других мужчин поспешили на помощь, однако, пытаясь его спасти, тоже потеряли сознание.

В результате отравления канализационными газами, один человек погиб, еще двое – пострадали

Жители села, рискуя собственной жизнью, еще до момента прибытия специалистов Службы спасения смогли получить из канализации всех трех пострадавших. К сожалению, спасти жизнь одного из них, который первым пришел на спасение, не удалось. Мужчина 1987 года рождения, к сожалению, скончался.

Что касается других двоих, рабочего 1972 года рождения, и другого мужчины, 1979 года рождения, который бросился на помощь, они получили тяжелые отравления клоачными газами. В тяжелом состоянии оба были доставлены в медицинское учреждение. Теперь их здоровье заботятся врачи.

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