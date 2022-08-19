Под Никополем серьезное ЧП на канализации: один человек погиб, еще двух пытаются спасти врачи
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В результате отравления канализационными газами, один человек погиб, еще двое пострадали
В одном из сел Никопольского района на Днепропетровщине трое мужчин случайно упали в канализационный колодец. Из-за отравления канализационными газами один человек погиб, двое других были госпитализированы.
Как сообщают в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, ужасное событие произошло в четверг, 19 августа, на улице Центральной в селе Южное Первомайской сельской территориальной громады.
По приезду на вызов спасатели установили, что на момент выполнения восстановительных работ в канализационном колодце один из работников потерял сознание. Двое других мужчин поспешили на помощь, однако, пытаясь его спасти, тоже потеряли сознание.
Жители села, рискуя собственной жизнью, еще до момента прибытия специалистов Службы спасения смогли получить из канализации всех трех пострадавших. К сожалению, спасти жизнь одного из них, который первым пришел на спасение, не удалось. Мужчина 1987 года рождения, к сожалению, скончался.
Что касается других двоих, рабочего 1972 года рождения, и другого мужчины, 1979 года рождения, который бросился на помощь, они получили тяжелые отравления клоачными газами. В тяжелом состоянии оба были доставлены в медицинское учреждение. Теперь их здоровье заботятся врачи.
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