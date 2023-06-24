Инициативы от них не дождешься: эти имена носят самые робкие мужчины

Этим мужчинам трудно сделать первый шаг

Одни мужчины настолько уверенны в себе и харизматичны, что притягивают к себе женщин магнитом, в то время как также есть более робкие представители сильного пола, которым трудно сделать первый шаг. Часто причина такой неуверенности кроется в их именах.

Именологи отмечают, что самыми робкими мужчинами являются обладатели имен Руслан и Константин. Подробнее о них — далее в материале.

Руслан

Носители имени Руслан — не очень уверенные в себе мужчины. И эта робость превращает их в нервных и раздражительных персон. В итоге все это приводит к тому, что все их неудачи накапливаются, и Русланы будут постоянно напоминать себе о том, что они — "никто".

Константин

Среди обладателей этого имени есть разные мужчины, однако большая часть очень ранимые и робкие. Кости всегда тревожатся по пустякам и очень долго думают об обидах, которые когда-то пережили, и их обидчиках. Все это приводит к тому, что носители имени закрываются в себе и не идут на контакт первыми.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.