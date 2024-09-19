Не поделили ребенка: в Одесской области мужчина подрезал бывшего зятя знакомой (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы
В Измаиле Одесской области мужчина ранил ножом другого. Это произошло во время ссоры между его знакомой и ее бывшим зятем.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области. Там отметили, что инцидент произошел несколько дней тому назад.
По данным правоохранителей, 24-летнего измаильца позвала бывшая теща, чтобы урегулировать вопрос о месте жительства внучки. На встречу, которая состоялась в центре города, женщина пришла со своим 23-летним знакомым.
Разговор между бывшими родственниками перерос в ссору, в которую вмешался знакомый женщины. Он достал из кармана нож и ударил им на 23-летнего мужчину в живот.
После этого фигурант скрылся с места происшествия и выбросил орудие преступления. Пострадавший сам обратился в медицинское учреждение, где находится до сих пор. Медики диагностировали ему проникающее ранение передней брюшной стенки.
Личность злоумышленника установили через несколько часов и разыскали его и выброшенный им нож. Молодой человек признался в совершенном только после того, как полицейские собрали неопровержимые доказательства его вины.
В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, в Одесской области произошло жестокое убийство. Тело 16-летней Елены Пелин в воскресенье, 8 сентября, обнаружили в местном водоеме.