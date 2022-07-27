Настоящий ли путин? Политолог рассказал о странностях в поведении российского диктатора

Особенности поведения российского диктатора иногда ставят в тупик западные спецслужбы

В последнее время внимание многих людей приковано к состоянию здоровья российского диктатора владимира путина, который периодически демонстрирует странности в поведении. По некоторым данным он и вправду неважно себя чувствует из-за чего на публике вместо него появляются двойники.

Впрочем, как рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью Наталье Мосейчук, информацию о двойниках российского диктатора он сам воспринимает сдержано.

В частности он отмечает, что не всегда ситуация позволяет просто продемонстрировать присутствие, как это обычно случается, когда он озвучивает заготовленную речь перед россиянами.

"Но встречи с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Эрдоганом, — ред.), иранским руководством – это встречи вживую, во время которых нужно вести реальные переговоры с очень непростыми лидерами. Здесь полагаться на двойника было бы рискованно", — сказал он.

По его словам, основные проблемы вытекают из противоречивой натуры путина, поскольку периодически он действует весьма рационально, а иногда принимает иррациональные решения и демонстрирует признаки паранойи. И то как путин себя поведет, говорит Фесенко, иногда становится загадкой даже для западных спецслужб.

"Анализировать путина нужно, на всякий случай, сценарий с двойником, принимать во внимание особенности его поведения тоже, но нам нужно освобождать наши оккупированные территории", — добавил он.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" решил сделать небольшую подборку свежих новостей о вероятном состоянии российского диктатора, проанализировав публикации украинских и зарубежных изданий за последние семь дней. Речь пойдет не только о физических недугах, но и вероятных психологических проблемах.