День святого Романа 27 ноября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Рассказываем, что нельзя делать в День святого Романа

27 ноября ПЦУ чествует Романа Антиохийского. Ему молятся о лечении тяжелых болезней. Мы уже рассказывали ранее, какие народные приметы предупреждают о бедствии. Сегодня поговорим о том, что не стоит делать 27 ноября, чтобы не навлечь на себя беду.

Наши предки верили, что если встать ранним утром в День святого Романа и выйти на улицу, став напротив ветра, это привяжет к вам счастье. Дело в том, что такой ритуал "выдает" из головы негативные мысли и тревоги. Об этом пишет unian.

Что нельзя делать в День святого Романа

Вас будет преследовать несчастье, если в этот день вы проснетесь поздно. Не стоит спать до обеда и бездельничать.

Гуляя там, где водятся волки, можете навлечь беду. Дело в том, что в этот день волки становятся агрессивными.

Если в этот день вы поссоритесь, то ваши отношения с ребенком существенно ухудшатся. Нельзя также ругать за что-то свое чадо.

Если не хотите впустить в свою жизнь беду, не упускайте незнакомцев и нежелательных гостей домой. Они приносят отрицательную энергетику.

Принимать подарки в этот день тоже не стоит. За исключением, если у вас есть день рождения.

Прислушиваясь к этим приметам, вы забудете о несчастьях и бедах. А что делать, чтобы не навлечь беды в жизнь, мы уже рассказывали раньше.