Лето принесет "царю" путину не одну катастрофу: известный астролог обнадежил прогнозом на июнь-август 2023 года

По прогнозу Росса, в конце лета Крым будет освобожден

Украинцы многого ждут от лета 2023 года от бойцов из ВСУ, и, как отмечают многие астрологи и тарологи, хороших новостей будет много. Такого же мнения и известный астролог Влад Росс.

В интервью "Главреду" астроэксперт отметил, что лето этого года будет насыщено событиями, приятными для Украины, и не совсем для страны-оккупанта. Нас ждет много новостей о российских горе-вояках, судьбе Крыма, а также об успехах украинской армии.

Стоит отметить, что неудачи для оккупантов начнутся уже с 12-го июня. По словам Росса, вторая и третья декады июня — очень опасный период для россиян. Положение планет окончательно заверит весь мир в проигрыше путина в этой войне.

"12-14 июня очень велика угроза разрушения Крымского моста. Также в это время будут наноситься удары по военным объектам в Крыму. Наши разобьют все склады боеприпасов противника. Это будет что-то с чем-то!", – отмечает астроэксперт.

Также астролог добавил, что лето 2023 принесет российскому диктатору путину много сюрпризов, но не совсем приятных. И особенно трагичным для россии будет август.

"Август, особенно 9-24 числа, будет очень угрожающим. В это время все поймут, что путин проиграл войну окончательно и бесповоротно… Для россии август будет катастрофическим… В общем, путин окончательно обгадится в августе-сентябре 2023 года", – отметил Росс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что таролог назвала два сценария развития российско-украинской войны. По прогнозам Яны Тимощук, украинцы в любом случае будут праздновать победу над рф.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.