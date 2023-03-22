Астролог Влад Росс рассказал, будут ли ВСУ запускать ракеты по Москве: "Главная задача – окружить все это кодло"

Астролог считает, что уже в апреле будут нанесены удары по россии.

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее спрогнозировал скорую смерть российского диктатора путина, рассказал, будут ли ВСУ наступать на рф и будут ли пуски ракет по российской столице — Москве. Отметим, что ответ — многообещающий.

В интервью изданию unian, Росс отметил, что вскоре Украина получит дальнобойные ракеты, которыми естественно воспользуется в полной мере. Астроэксперт уверен, что ударам по Москве быть

".. Поэтому да. Мы будем бить по Москве, могут быть попадания по Московской области, другим российским городам. Однако наступления на россию не будет, потому что нам не нужно удлинять фронт" — объяснил астролог.

Также Росс добавил, что цели завоевать рф у Украины нет, а главной задачей ВСУ является "окружить все это кодло" и взять Донецк и Луганск, ну и конечно же вернуть Крым.

"Нам нужно дойти до перешейка с Крымом, там мы оккупантов уже достанем по полной программе. Ключевой будет Волноваха, мы ведь пойдем через нее" — подытожил астролог.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.